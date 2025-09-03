【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、“幻の47号”にスタジアム騒然

ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。46号ホームランに続き、最終回には敵地をざわつかせる“幻の1発”を放った。

6ー9とドジャースが3点を追う9回、無死一塁の場面。大谷はカウント1ー1からの3球目を強振すると、打球はセンター方向へ高々と舞い上がった。スタンドへ届くかと思われた一撃は、フェンス直撃。惜しくも47号とはならなかったが、打球速度は104.9マイル（約168.8キロ）、飛距離395フィート（約120.4メートル）を記録する強烈な当たりだった。

一塁走者の代走キム・ヘソンが俊足を飛ばして生還し、大谷にはタイムリーツーベースが記録された。実況の田中大貴アナウンサーが「もうひと伸びあればですよね」と声を弾ませると、解説を務めた元メジャーリーガーの岩村明憲氏も「詰まってますけどね（笑）」と驚きを隠せなかった。中継の視聴者からも「すげーパワーw」「軽打だぞw」「惜しかったけどナイス」「おしーーーーけどナイスーーーー！！！」といった声が相次いだ。

この日、大谷は第2打席で注目ルーキー右腕チャンドラーから46号ソロを放ち、第4打席では流し打ちでツーベース。そして第5打席のフェンス直撃打で猛打賞をマークした。最終的に5打数3安打2打点1本塁打の活躍で、猛打賞は21試合ぶり今季10度目。

試合には敗れたものの、打った瞬間にスタンドをざわつかせた“幻の47号”。ファンの惜しむ声が止まらない一打となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）