アイドルグループ「NMB48」の元メンバーの28歳タレントの首から足まで爛織肇ァ爾咾辰靴雖瓩丙膿轡轡腑奪箸肪輒椶集まっている。

「思春期も、反抗期も、受け入れ難い過去も、恥ずかしい事も全部晒してきたけど、それを今の自分が抱きしめていくんすよ」とＸに書き込みタトゥーが入っている姿を披露したのは木下百花。

続けて「私を見て元気になった人も居るし、そう思うと、恥ずかしくても良いなって思える」「ずっと一所懸命生きてきたのに、今の私が、過去の私を否定したら元も子もないです」と綴っている。

また「NMB48の頃からずっと友達居ないって言い続けてる気がする。安心してください、今も全然居ません」と吐露していた投稿には、「NMB48」元キャプテンの山本彩(32)が「私がいるだろ？」と反応。その後木下は「ごめんいるわ」と発言を訂正し、この一連の流れを受けSNS上では盛り上がりを見せていた。

木下のタトゥーの入った姿に「めちゃくちゃ風貌変わっててビビった」「色白で綺麗な方なのでタトゥーいれるのはもう少し踏みとどまれば…」「タトゥーありきでめちゃくちゃ可愛い」などのコメントが寄せられていた。

(Ｘ＠wanderlandloveより)

木下は2017年に「NMB48」を卒業。Ｘのプロフィールには「アイドルから作曲家に転職しました」と記されており幅広く活動している。