赤ちゃんを抱っこしているため歩くのが遅いママを、前を行くワンコが振り返って確認！いったい何回振り向くのかを検証してみると…？思わず笑顔になる優しすぎる投稿が話題を呼んでいます。

【動画：赤ちゃんを抱っこしている最中、大型犬は何回振り向くのか試したら…思わず笑顔になる『検証結果』】

散歩中『何回振り向くのか？』を検証！

TikTokアカウント「meluuu927」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「メル」くんのとある検証映像です。この日、いつものように散歩に出たメルくんですが、一緒に歩くパパの後ろには赤ちゃんを抱っこしたママが歩いていたそう。

前を歩くメルくんですが、歩くペースが遅いママを気遣って何度も立ち止まっていたとか。そこで『メルくんは何回振り向くのか？』を検証してみることにしたといいます。

まずは様子見なのかチラッと振り向き、少し歩いてクルッと完全に振り向いてママを確認！5回目の振り向きではそのまま待ってくれていたそう。メルくんの優しさにグッときますね…！

検証結果にホッコリ♡

6、7…と回数を重ね、さらに角を曲がったところで振り向いたメルくん。まるで「ちゃんときてる？」と確認しているような行動だったとか。最終的に『半振り向き2回、振り向き12回』というママも驚きの結果だったそう。

ママのペースに合わせながら、何度も振り向いて待っていてくれるなんて優しい限り。最後は「ママー！」とキラキラの笑顔で駆け寄ってきたメルくんなのでした♡

ママっ子なメルくん♪

別の投稿には、ママっ子メルくんの微笑ましい姿が紹介されています。階段の上で自分のことを待つメルくんを見て、出来心でこっそり隠れてみたというママ。

するとジッとママのいる方を見た後、待ちきれず階段を駆け下りてきたといいます。リードを持つパパをグイグイと引っ張り、にっこりスマイルで「ママ！ママー！」と大好きがあふれて止まらなかったそう。こんなに愛されるママは幸せ者ですね…！

TikTokアカウント「meluuu927」には、メルくんとご家族の日常が紹介されています。家族に加わった赤ちゃんとの関係性も良好なようで…？可愛い姿に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「meluuu927」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております