使い方無限大♪板野友美の【IKEA】お気に入りアイテム「これはいっぱい買わないと」

1児の母である板野友美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【爆買い】 新居に引っ越したのでIKEAで買い物したらとんでもない量を買ってしまった 【IKEA】』という動画を公開。動画では、もうすぐ新居にお引越しするという板野さんが、IKEAでのお買い物する様子を見せてくれました♪この中で、板野さんがリピ買いするほどお気に入りな便利グッズをピックアップします！

【関連】紗栄子もやみつき【無印良品】大好きなお菓子「疲れた体に染みる」「一袋全部食べちゃう」

板野さんが売り場で「これ私の大好きシリーズ」「これはいっぱい買わないと」とコメントした商品がこちら！

◼︎フリーザーバッグ

IKEA / ISTAD イースタード フリーザーバッグ

密閉できて、くり返し使えるフリーザーバッグ。食材の鮮度を保ち、冷凍も可能。50度までの食品を入れることができます。

また、キッチンだけでなく、家の小物などを整理整頓するのにも役立つ便利アイテムです。

定番のデザインやサイズのほかに、季節ごとに発売される限定商品も見逃せません♪

◼︎機能面もデザインもバッチリ

板野さんは「ほら、いろんなサイズがあるの」と紹介しつつ、「これ本当にいいんだよ。旅行の時にシャンプーとかさ洗顔とかさ、クレンジングとかさ、漏れそうなやつとかも入れたりできるし、本当に可愛い」と、機能面もキュートなデザインもお気に入りの様子。

また、「ちっちゃいのも良い。ちっちゃいサイズもさ、ビーズ入れたりとかさ、意外とマジで使えるから買います」とまとめ買いされていました♪

■動画もチェック！

動画ではこのほかにも、板野さんがIKEAの店舗でさまざまな商品を購入する様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。