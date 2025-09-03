正面から犬の写真を撮ってみると…？想定外なその姿は記事執筆時点で592万回を超えて表示されており、23万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：正面から犬の写真を撮った結果→想定以上に『クマにしか見えない光景』】

正面から犬の写真を撮った結果…

Xアカウント『@1128aim』に投稿されたのは、甲斐犬「ひい」くんのお姿。

この日、飼い主さんは何気なく正面からひいくんのお姿を撮影してみたそう。その写真を見返してみると、そこには共に暮らす飼い主さんでさえ思わず驚いてしまうような光景が…！

想定以上に『クマにしか見えない姿』に23万いいね

なんと、写真の中のひいくんのお姿は、完全に『クマ』そのものだったのだそう！

いつも通りの真っ黒な艶のある毛並み、存在感がありつつもシャープなマズル、ツヤツヤとした真っ黒なお鼻…。

そして、いつもの半分くらいしか開いていない小さくつぶらな瞳…。

クマと言われればクマにしか見えない、犬だと言われなければクマだと認識してしまうそのお姿は、多くの人々を驚かせることとなったのでした。

この投稿には「本当にクマかと思った」「うちにもいます」「耳を削ってみたら余計にクマでした」「知性のあるお顔立ちで素敵」「岐阜のオジサンにそっくりです」などユーモア溢れるコメントが多く寄せられています。

仲良し甲斐犬姉弟の日常

2016年12月16日生まれのひいくんは、もちろんクマではなく甲斐犬の男の子。

凛々しく逞しい外見とは裏腹にマイペースでのんびり屋で甘えん坊な性格の持ち主だといいます。

そんなひいくんには、2015年11月6日生まれの甲斐犬「ゆう」ちゃんというお姉さんもいるのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らすひいくん、ゆうちゃん姉弟の日常は、甲斐犬の魅力や癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@1128aim」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。