元彼の子と仲良くなった娘。送り迎えに来た元彼に会って思い出が蘇る／失踪した夫
『失踪した夫 帰ってきてほしいかわからない』（海野ぴゅう：漫画原作、さとり：漫画/KADOKAWA）第5回【全8回】
【漫画】『失踪した夫 帰ってきてほしいかわからない』を第1回から読む
40歳のサヤは、2年前の春に夫が突然失踪して以来、子どもふたりとの3人暮らし。共働きしていた4年前、穏やかな性格だった夫は、上司の怒鳴り声を一日中浴びせられ鬱になり、休めないストレスで次第に発言が攻撃的に。不安定な夫の機嫌に振り回され、家の中の空気はピリピリしていた。そんな夫がいなくなり、子どもたちとともに解放されたようで、今は安定した日々に、正直ホッとしている。そんなある日、昔の恋人が目の前に現れて…。LScomicのサブレーベル「幸せの裏側」から、『失踪した夫 帰ってきてほしいかわからない』をお届けします。
