タイムリープして2年。今日は浮気があった日…同じ光景にざわつく心／4周目の人生でついにクズ夫を捨てました
『4周目の人生でついにクズ夫を捨てました』（茂由茂子：原作、すぅ：漫画/KADOKAWA）第5回【全8回】
【漫画】『4周目の人生でついにクズ夫を捨てました』を第1回から読む
結婚して10年の夏希は、夫・英明と5歳の娘・茜と三人で仲良く暮らしていた。そんなある日、夫が夏希の親友・綾香と浮気している現場に遭遇した夏希は、“ふたりを出会わせなければよかった”と強く後悔しながら倒れてしまう。次に目を覚ますと、夏希は夫と綾香が出会う2年前にタイムリープしていた…！ 幸せな家庭を取り戻すため、ふたりを会わせないように行動する夏希だったが、2年後の運命の日、今度は夫が別の人と浮気をしていて――。運命の日の浮気に遭遇する度、夏希に訪れるタイムリープ。何度も繰り返すやり直しの末、夏希は幸せな家庭を取り戻すことができるのか？ カクヨムに掲載された『10年目の浮気のやり直し』のコミカライズ作品『4周目の人生でついにクズ夫を捨てました』をお届けします。
