８月、石川県金沢市の中心部にオープンしたセレクトショップが、災害で行き場を失った漆器や皿などを通して能登の文化を繋いでいます。

テーマは「昭和スタイル」です。

金沢市の中心部にオープンした「昭和スタイル新竪町店」。

店内には能登の祭りならではの風習「ヨバレ」で使われていた御膳やお椀、家庭で日常的に使われていた皿などが並びます。

「めちゃくちゃかわいい食器たくさんで迷った、ずっと長居しちゃった」

「もっともっといろんなところでたくさんあるから展開していただいて」

経営するのは井川正志さん45歳です。

「昭和が残ってる場所を探しがち。スナックの看板とか、そういうとこが好き。（家族と旅行行っても？）そう、ちょっと迷惑がられてる。でも自然とそういうとこ行ってしまう。」

大阪府出身の井川さんは2007年、27歳で石川県金沢市に移住し、インテリアショップなどを展開するファーストビルディングスを創業し、現在では県内外で5店舗を運営しています。

「このお椀、被災地のもの。内側にその人の名前が入ってる。これは倒壊しかけている蔵の中に入ってその人とスタッフとみんなで一回出して選別して買い取ったもの。」

能登の器との出会いは3年前。コロナ禍をきっかけに珠洲での事業を展開するため空き物件を探していた時でした。

「空き家に入った時、残置物が貸したり借りたりする時に邪魔になってると聞き、自分たちからすると残置物は魅力的に見えて昔の食器、色んなものがあってかわいいなと言いながら見てた。これなくなったらもっと利活用できるんだけど、と聞いて買い取ります。と言ったところからスタートした」

器を通して能登の生活文化を次の世代につなぐため井川さんは珠洲市内を中心に買い取りを進めますが…。

買い取った在庫を保管していた珠洲市飯田町の倉庫も津波の被害を受け、そのほとんどが一度流されてしまいました。

去年の地震と津波により行き場を失った能登の家財道具はさらに増えることになります。

「地震後は空き家ではなく一般の方から買い取りの依頼が増え、震災で解体を余儀なくされている方から今まで大切にしてきたものを有効に利用したい、使ってもらいたい。という話で買い取りの依頼が増えた。」

今年8月までに仕出し業者や個人などから買い取った在庫は全部で20トンとなりました。

「高価なものがポイポイ…ゴミ捨て場でしょ。ほんと泣ける。今まで祭りに何十年も使ってきて大事に、しまう時も布拭きで拭いて箱の中へしまっていく。」

井川さんの珠洲での活動に協力する菊谷正好さん。

井川さんの珠洲での物件探しを機に知り合った菊谷さんはキリコの修復や欄間など建具を制作する建具職人です。

菊谷さんの作業場も天井が落ち柱が傾くなど大規模半壊の判定を受けていて、10月に解体される予定です。

菊谷さん「危ないですよ。機械にあたらないように」「ほらこれ（柱）折れてしまってるやろ」

井川さん「もったいないですよね」

菊谷さん「ヒノキの柱も何十本もある」「(欄間を見ながら)これはまだ枠も作ってないでしょ、売る段階で倒れて被災してしまった、傷物、傷ついてないのは1組か2組あとは二束三文…」

井川さん「全部上手く循環できるように本当はやってみたい。でも今すぐには全然思い浮かばない。こういうきっかけがやっぱり次に進むきっかけになると思うので、今日見れて良かった。」

河端さん（キリコ制作に菊谷さんの携帯のぞき込んで話して）「本当ですね！すごい相当大きいですよね」

河端さんも井川さんが能登で出会った協力者の1人で珠洲の店舗を任されています。

河端さん「自分の祖父母のお家も能登にあって家具の行き場を探していた時に井川に引き取ってもらえるという話になってじいちゃんばあちゃんから話を聞いていると、よばれのときにとかこういう時にっていう生活が見えて生活の一部の行き場、物たちをどうするか本当に悩むところで新しい見方で見てもらえるのがすごいありがたいなって」

井川さん「あとは昭和スタイルとか活動にそもそも参加して共感して働いてくれてる人なのでベストな人だと思ってる。」「珠洲にお店を出してオープンするって行き来も含めてものすごい大変効率的な運営を考えると現地採用がありがたくて」

菊谷さん「この人はモノを売るのが上手。何でもしてくれてそうすると自然となじみができて酒飲まんかっていうと何人かすぐ来る。そういう仲になっている。だから古いのも何でも新しくしてくれる。そういうやり方っていい。」

井川さん「（菊谷さんの存在について）この地域で僕が商売することにおいて、よそ者だと思ってるんで、特にこういう地域ってどういう風に僕らが扱われるのか最初不安に思っていた、そこで菊谷さんがいてくれたことでちょっと安心できたのもあるし、菊谷さんきっかけでいろんな人と知り合いになれて、他の人もいい人が多くて今ようやくそれを活かせるようなところに自分も来てるのかなとは感じる。」

器を通した「昭和スタイル」の取り組みが人の輪を広げています。