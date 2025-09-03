プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が２日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。婦人科系の悩みを抱えている現状を明かす一幕があった。

この日は「卵子凍結のリアル」。費用や体への負担など様々な内容を話し合う中、「（卵子凍結は）やってないんですけど、すごく興味があります」と話し出した村上。

「お母さんもそうなんですけど、多嚢胞性卵巣症候群を遺伝的に患っていて、そうすると、自然妊娠が難しくて…」と卵巣に小さな袋ができたり、ホルモンのバランスが崩れたり、排卵障害が起こるなどの症状を抱えていることを明かすと「お母さんも治療ですごく頑張って（自分が）やっとできた子なんで（卵子凍結に）すごく興味があって」と続けた。

その上で「私はパートナーがいるので受精卵凍結というのも気になっていて。卵子凍結だと（卵子を）解凍させて受精してから（子宮に）入れるので、そこで１回、ガクンと確率が減ってしまうとも聞くので、パートナーがいるなら受精卵凍結がいいというのも聞きました」と、今後について話していた。