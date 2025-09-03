ABEMAの人気恋愛番組「今日、好きになりました。夏休み編2025（通称・今日好き）」の1日の配信冒頭で出演者への誹謗（ひぼう）中傷について、テロップでアナウンスがあった。

「今日、好きになりました。」とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。

この回の放送冒頭に、「番組を視聴するみなさまへのお願い」と題したテロップが表示された。

「『今日、好きになりました。』をいつもご覧いただきありがとうございます。当番組は、多くの方に応接していただいている一方で、SNSにおいて、悪質な動画の投稿や、特定の番組参加者への誹謗中傷にあたるコメントを確認しています。これらの行為は番組参加者に精神的苦痛を与えるだけでなく。番組参加者の肖像権・人格権を深刻に侵害し、日本法上でも名誉毀損・侮辱・不法行為に該当し得る【重大な違法行為】です」と出演者に対しての誹謗中傷について説明した。

さらに「この事案に関し、既に該当コンテンツや関連アカウントに対する通報・削除申請を行っているほか情報の開示請求を含む法的措置を視野に入れた対応を進めており今後も同様の行為を確認した場合、一切の猶子なく厳格な措置を直ちに行います。なお、悪質な投稿へリアクションすることや拡散することも同様の行為に該当します。番組視聴者やSNS利用者の皆さまにおかれましては、自身の行いが法的責任を伴う可能性を厳重に認識してください。これからも番組参加者が安心して活動できる環境を確保するため、誹謗中傷や嫌がらせ行為に対して、徹底して厳正に対処してまいります」と約15秒にわたるテロップを放送した。