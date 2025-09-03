カップルクリエイターさな、圧巻美脚際立つショーパンコーデ「スタイル良すぎ」「脚綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】カップルクリエイターのえいしとさなです。のさなが2日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露したショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美女カップルクリエイター、圧巻美脚際立つ
さなは「今年の夏は今までで1番楽しかったなぁ〜。前より夏を好きになれた気がする」と今年の夏を振り返りつつ報告。「みんなは今年の夏楽しめたかな、何したのかな」とファンに問いかけながら、デニムショートパンツで美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚」「スタイル良すぎ」「脚綺麗」「素敵」「憧れる」「夏終わらないで」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美女カップルクリエイター、圧巻美脚際立つ
◆さな、美脚披露
さなは「今年の夏は今までで1番楽しかったなぁ〜。前より夏を好きになれた気がする」と今年の夏を振り返りつつ報告。「みんなは今年の夏楽しめたかな、何したのかな」とファンに問いかけながら、デニムショートパンツで美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚」「スタイル良すぎ」「脚綺麗」「素敵」「憧れる」「夏終わらないで」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】