【モデルプレス＝2025/09/03】カップルクリエイターのえいしとさなです。のさなが2日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露したショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆さな、美脚披露


さなは「今年の夏は今までで1番楽しかったなぁ〜。前より夏を好きになれた気がする」と今年の夏を振り返りつつ報告。「みんなは今年の夏楽しめたかな、何したのかな」とファンに問いかけながら、デニムショートパンツで美しい脚のラインを披露している。

この投稿に、ファンからは「美脚」「スタイル良すぎ」「脚綺麗」「素敵」「憧れる」「夏終わらないで」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

