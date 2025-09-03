ME:I・KOKONA、ツアーで宣言 メンバーから盛大ツッコミ飛ぶ
【モデルプレス＝2025/09/03】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が3日、都内にて1ST ALBUM 『WHO I AM』 記念したリリースイベントを開催。KOKONAがツアーでの宣言を振り返った。
【写真】TSUZUMI（海老原鼓）、活動復帰で公開された最新アー写
本イベントは対象オンラインショップの予約者から抽選で選ばれたファンを招待。本作はME:Iがこれまでの⾳楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、 ME:Iというグループの⽅向性を⽰す唯⼀無⼆のアルバム。幅広いジャンルの楽曲をME:Iらしく表現しており、ツアーを経て成長したパフォーマンスを披露した。
トークコーナーではRINONがMCを担当し、「ウラ撮れちゃいました〜！」と題して、7月から8月にかけて全国6都市で開催した自身初のアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』の裏側をメンバーが撮影した写真とともに回顧。まず、SHIZUKUが初日公演での舞台裏写真を公開。KOKONAの長座での前屈ストレッチをAYANEが手伝い、ほかのメンバーが見守っている写真で、SHIZUKUは「（KOKONAが）ツアーが終わるまでに体を柔らかくするって宣言していたので、ちゃんと柔らかくなるのかと」とKOKONAが宣言していたことを明かした。
そして、広島でSHIZUKUがKOKONAを押した写真では、初日では足まで届いていた手が届かなくなってしまっており、メンバーからはKOKONAへ盛大にツッコミが。AYANEから「聞いて下さい！佐々木さん、この後『お風呂に入った後が一番柔らかい』って言ってました（笑）ストレッチさぼってたのか？」と暴露されると、KOKONAは「正直言うと…さぼってました（笑）」と認め、追加公演である12月13日・14日に東京・有明アリーナで開催される『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』までに再びストレッチを頑張ることを宣言。「やっぱりストレッチは結局ダンスにも繋がってくれそうなので自分なりに頑張ります！」と意気込んだ。
一方、メンバーの中で一番トレーニングにストイックなことで知られるMIUは、控室の隅っこで毎日の腹筋ルーティーンをしている姿を公開。北海道公演では、レシートが見たことがないほどの長さになるほどメンバーで海鮮など名産品を食べたと振り返ったが、「たらふく食べた後に鬼のように2時間半くらい運動しました」とストイックな一面を見せていた。
イベントには8月31日に広島グリーンアリーナにて行われた全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』のファイナル公演にて、2024年8月の休養から約1年ぶりに電撃復帰したTSUZUMIも参加。なお、COCOROとRANが活動休止中のため、9人での出演となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
