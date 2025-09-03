「apple-pie order」の意味は？「アップルパイ」となんの関係があるの！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「とても健康な」でした！

この表現は、「きちんと整理されている状態」を指します。

直訳は「アップルパイの順序」。

通説では、昔アメリカにやってきたイギリス婦人らが、週のはじめに1週間分のパイを焼いておき、貯蔵室の棚に“食べる曜日の順”に置いたことに由来するといわれていますよ。

「She keeps her office in apple-pie order, with everything neatly organized.」

（彼女はオフィスを完璧に整えて、すべてがきちんと整理されている）

※解答は複数ある場合があります。