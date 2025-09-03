「トイレ中」に宅配が来るのなぜ？トイレから叫んだら宅配員は… 気まずすぎる瞬間の裏側【作者に聞く】
トイレ中に荷物が届いたり、中身を開けたら注文していない商品だったり。同じような体験をしたことがある人も多いだろう。宅配便にまつわるトラブルや面白いエピソードをアメーバブログに掲載している漫画家、ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、誰もが共感できる「あるある」エピソードを紹介する。
■「待って〜〜！」無情にも走り去るトラックの真実
誰もが1度は経験したことがある、トイレ中にチャイムが鳴る瞬間。漫画では、たまたま玄関の近くにトイレがあったため、「トイレ入ってるから、ちょっと待ってて」と叫んで対応した。しかし、トイレから出てドアを開けると、宅配員はまさかの隣の家に配達に来ていたのだった。隣の家のチャイムを自分の家と間違えた男性と宅配員の間に、気まずい空気が流れたのは言うまでもない。
作者のゆきたさんによると、これはお客さんや読者から一番よく聞く「あるある」だという。ゆきたさんは「なんでトイレ中に限って来るの？」とよく聞かれるそうで、「狙っているんですよ」と冗談で答えるそうだが、「もちろん本当は僕にもわかりません。何でですかね…？」と語っている。
「チャイムが鳴ったけど手が離せない！」と慌ててドアを開けたら、トラックはすでに出発していた…というのも、宅配あるあるだ。再配達を依頼するのが惜しくて「待って〜〜〜!!」と走って追いかけたものの、トラックは無情にも走り去ってしまった。
「ちょっとくらい待ってくれてもいいのに！」と憤慨していると、再び戻ってきたトラック。実は、「後ろから車が来ちゃったので」と、一周して戻ってきてくれたのだった。
これについてゆきたさんは「配達側もちゃんと待つように気を付けてはいるのですが、常に急いでいるので『ご不在だな』と判断して次のお宅へ向かってしまうことがあるかもしれません」と配達員の気持ちを代弁する。しかし、「ご在宅だとわかっていればみんなちゃんと待ちますので、すぐに出られないときなどには、『出るのに時間がかかる』と伝えていただければ、少々待たせる分には全く問題ないかと思います」とアドバイスを送った。
