◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人の岡本和真内野手（29）が3日のヤクルト戦（京セラD）で「4番・三塁」に入って先発出場。4試合ぶりに座った4番で初回の第1打席から3打席連続安打を放ち、一気に今季5度目となる猛打賞をマークした。

相手先発右腕・ランバートに対し、初回の第1打席は無死三塁で左越えに適時二塁打。2回の第2打席は2死一塁で左前打。そして、4回の第3打席では2死三塁で中前適時打を放った。

岡本は8月29日の阪神戦（甲子園）で4打数3安打をマークし、1軍復帰後12試合目にして初、4月19日のDeNA戦（横浜）以来142日ぶりとなる猛打賞。

だが、翌30日の同戦では2018年6月1日のオリックス戦（京セラD）で「3番・一塁」に入って以来7年ぶり3番起用となる「3番・三塁」での出場となった。

ここから3戦連続で3番に入ったが、この日は4試合ぶりの「4番・三塁」で先発出場。一気に猛打賞で“不動の4番”の存在感を放った。

▼岡本 （初回の適時二塁打）いい流れに乗っていけました。ランナーを返すことができて良かったです。

▼岡本 （4回の適時打）いやもうホントにランナーを返すことができて良かったです。