丸の内で「ぴよりん」に会える♡数量限定セットが登場

名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」が、東京・丸の内にやってきます♡ 2025年9月10日（水）・11日（木）の2日間、KITTE丸の内で開催される「名古屋ポップアップストア in Tokyo」にて、数量限定で「ぴよりんおでかけセット」が販売決定。ふるさと納税返礼品や特産品の紹介もあり、名古屋の魅力を丸ごと楽しめる特別イベントです。

丸の内で味わえる「ぴよりん」の限定セット

今回販売される「ぴよりんおでかけセット」は、定番ぴよりんが2個入った特別仕様。価格は1,100円（税込）。

販売は2025年9月10日（水）13:00～18:30、11日（木）13:00～17:30の2日間、名産品・特産品販売コーナーにて行われます。

各日11:00より整理券を配布し、各日120セット限定、おひとり様1セットまでの販売となります。なくなり次第終了なので、気になる方はお早めに♪

ふんわり可愛い♡名古屋名物「ぴよりん」

「ぴよりん」は、名古屋コーチン卵を使ったプリンを、香り豊かなバニラババロアで包み、さらに粉末状のスポンジをまとわせた生スイーツ。

まるでひよこのような見た目がキュートで、食べるのが惜しくなる可愛さです♡ 現在は名古屋駅構内の店舗と春日井市の工房併設店で販売されており、今回の丸の内での販売は特別な機会となります。

丸の内で出会える特別なひととき♡

名古屋を代表するスイーツ「ぴよりん」を東京・丸の内で楽しめるのは今回だけ。愛らしい見た目ととろける味わいは、自分へのご褒美にも手土産にもぴったりです。

整理券制で数量限定のため、ぜひ早めに足を運んで名古屋の魅力に触れてみてください。丸の内での特別な2日間、可愛い「ぴよりん」と一緒に素敵な時間を過ごしてみませんか？