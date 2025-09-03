既婚者向けマッチングサイト『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、このほど「既婚者の男女関係」に関する調査結果を発表しました。それによると、男女ともに約4人に3人が「現在の結婚に満足している」と回答した一方で、男性の約4割、女性の2割弱が「婚外恋愛をしたいと思う」と回答したことがわかりました。



【グラフ】結婚満足度別の「婚外恋愛をしたいと思う」割合を見る

調査は、全国の20〜59歳の既婚男女559人を対象として、2024年12月、2025年6月にインターネットで実施されました。



その結果、男性の76.0%、女性の76.1%が「現在の結婚に満足している（満足している＋どちらかと言えば満足している）」と回答。



その一方で、「婚外恋愛をしたいと思いますか」という質問には、男性の41.2％、女性の16.8％が「したいと思う」と回答し、男女で24.4ポイントの差が見られました。



ちなみに、同社が2023年に実施した「婚外恋愛に関する実態調査」によると、男性で33.0％、女性で16.1％が「婚外恋愛の経験あり」と回答していました。



「婚外恋愛をしたい」と答えた割合を結婚満足度別に見ると、「満足している」人で21.0％、「どちらかといえば満足している」人で28.7％といずれも2割を超えており、結婚に満足している人であっても婚外恋愛に対する願望を持っていることがうかがえる結果となりました。



さらに、配偶者への愛情の有無別で見ても、「配偶者に対して愛がある」と回答した人でも26.4％、「配偶者からの愛を感じる」と回答した人では27.0％が「婚外恋愛したい」と考えていることが明らかとなりました。