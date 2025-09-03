元乃木坂46のメンバーで、現在はタレント、プロ雀士、麻雀カフェの経営者などマルチに活躍をする中田花奈さん（31）のFLASHデジタル写真集「中田花奈 Bloom」がリリースされました。



【写真】大人の色気がだだ漏れの中田花奈さん

写真集はプールでの爽やかなビキニ、純白のランジェリーなど5つの衣装で最高峰の美貌と極上のプロポーションを余すことなく披露。31歳という大人の女性として美しさと成熟が詰まった珠玉の一冊です。



26日発売の『週刊FLASH』(光文社)表紙&巻頭ページに登場。真夏のプールや淡い光が差し込む邸宅を舞台に、オトナの女性の艶っぽさを感じさせるグラビアを10ページにわたり披露。インタビューでは、Mリーガーとして活躍する彼女の今いちばんの目標について語っています。



表紙カットでは、はだけたシャツから純白のブラランジェリー姿がのぞき、美しい谷間が際立ちます。黒のキャミソールで柔らかな素肌と豊かな曲線美を強調したカットや、ピンクのランジェリー姿で引き締まった美尻が印象的なバックショットなど、溢れ出るオトナの色気を見せつけています。



【中田花奈さんプロフィール】

なかだかな 31歳 1994年8月6日生まれ 埼玉県出身 T158 2011年に乃木坂46の第1期メンバーオーディションに合格。2020年同グループを卒業。2021年には日本プロ麻雀連盟第37期前期プロテストに合格。自身が経営する麻雀カフェ「chun.」をオープン。2023年、BEAST Japanext（現・BEAST X）よりドラフト指名を受けてMリーグ参戦。2025年5月、2nd写真集『掻き立てる』（講談社）発売。最新情報は公式X（@nakada_official）、公式Instagram（＠nakadakana_official）