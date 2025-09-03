グルメが魅力的な「熊本県の道の駅」ランキング！ 2位「阿蘇」を抑えた1位は？【2025年調査】
ドライブや観光の際に立ち寄る楽しみのひとつが「道の駅グルメ」です。地元ならではの食材を使った料理や名産品を味わえる道の駅は、観光客だけでなく地元住民からも支持を集めています。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女226人を対象に「グルメが魅力的だと思う熊本県の道の駅」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
【全ランキング結果を見る】
回答者からは「だご汁が魅力的だから」（50代女性／東京都）、「阿蘇の雄大な景色を眺めながら食事できるカフェやフードコートもあり、観光とグルメを一度に楽しめる」（50代男性／東京都）、「あか牛丼で有名なので食べてみたいです」（40代女性／佐賀県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「『メロンソフトクリーム』や『メロンパン』は、甘さと香りが段違いで美味しいため」（30代男性／埼玉県）、「特に注目すべきは、糖度14度以上の高品質なメロンを使用した商品が揃っていることです。メロンパンやメロンゼリー、メロンアイスなど、多彩なスイーツが提供されており、どれも絶品です」（40代女性／滋賀県）、「新鮮なメロンを使ったスイーツが絶品。地元野菜も豊富で買い物も楽しい」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。(文:田中 寛大)
2位：阿蘇（熊本県阿蘇市）／26票2位は「阿蘇（熊本県阿蘇市）」でした。特産のあか牛を使った丼や赤身肉料理、地元のソフトクリームなど、阿蘇ならではの味覚を楽しめる点が高く評価されています。雄大な自然や観光とあわせて、地域色豊かな食事を堪能できる場所として人気を集めています。
1位：七城メロンドーム（熊本県菊池市）／38票1位は「七城メロンドーム（熊本県菊池市）」でした。特産の七城メロンを使ったスイーツが評判で、ソフトクリームやメロンパンなどの多彩な商品が人気です。糖度の高さと新鮮さを活かしたフルーツや地元野菜も販売され、幅広いグルメが楽しめる場所として知られています。
