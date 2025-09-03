ヒコロヒー、「誹謗中傷はやめてください」と怒りあらわに。「絶対許せない」「すぐ消して欲しい」
お笑いタレントのヒコロヒーさんは9月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。インターネット上での誹謗（ひぼう）中傷に注意を促しました。
【投稿】ヒコロヒー、誹謗中傷に怒り
この投稿には「すぐ消して欲しい」「誹謗中傷だけは絶対許せない」「めっちゃわかりみ」「クレイジーな人がたくさんいる」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「そんなんしてええわけないねんから」ヒコロヒーさんは「全く私が関わりのない女性のことを件の女性やと決めつけて書き込むことや誹謗中傷はやめてください、そんなんしてええわけないねんから」と投稿。ヒコロヒーさんのテレビ番組での発言に対して、憶測や誹謗中傷を止めるよう呼び掛けました。
過去にはネットニュースに苦言3月17日の投稿では「さすがに今回えぐめの切り取り切り取りツギハギツギハギの記事にされてて何事？？ 言うてもないこと見出しにされてツギハギで作られたらかなわんかなわん」と、自身について書かれたネットニュースに苦言を呈したヒコロヒーさん。ファンからは「デタラメにもほどがある！って感じでした」「ある程度の法規制は必要かと」などの声が寄せられていました。
