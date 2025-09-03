ニューストップ > スポーツニュース > 【9.3ソフトバンクーオリックス戦ハイライト】 【9.3ソフトバンクーオリックス戦ハイライト】 【9.3ソフトバンクーオリックス戦ハイライト】 2025年9月3日 21時44分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全31枚) 海野（右）に声をかける王会長（撮影・星野楽）話し込む小久保監督（左）と城島ＣＢＯ（撮影・星野楽）打撃練習する周東（撮影・星野楽）グラウンドに姿を見せた近藤（撮影・星野楽）バント練習する栗原（撮影・星野楽）牧原大（右）に声を掛ける城島ＣＢＯ（撮影・星野楽）キャッチボールで笑顔を見せる上茶谷（撮影・栗木一考）１回１死、オリックス・西川の打球を好捕した柳町に感謝する大関（撮影・栗木一考）２回無死、オリックス・頓宮の打球を好捕した栗原（撮影・栗木一考）オリックス戦に先発した大関（撮影・星野楽）２回無死、オリックス・頓宮の三直を好捕する栗原（撮影・星野楽）２回無死、右翼線へ二塁打を放つ中村（撮影・星野楽）２回無死二塁、中前打を放つ栗原（撮影・星野楽）２回無死一、三塁、左前へ先制適時打を放ち、ガッツポーズする今宮（撮影・星野楽）２回無死一、三塁、先制の左前適時打を放つ今宮（撮影・星野楽）２回１死満塁、右前適時打を放つ周東（撮影・星野楽）２回無死満塁、左前適時打を放つ嶺井（撮影・栗木一考）２回１死満塁、右前適時打を放ち、ベンチに向かって手を挙げる周東（撮影・星野楽）２回１死満塁、中前へ２点適時打を放ち、手をたたく柳町（撮影・星野楽）３回無死、三塁打を放ち、大西コーチ（左）とタッチを交わす中村（撮影・星野楽）３回無死三塁、一邪飛を放つ栗原。三走・中村がタッチアップで生還する（撮影・星野楽）６回無死、左中間へ二塁打を放つ今宮（撮影・星野楽）７回、２番手で登板した藤井（撮影・星野楽）６回１失点で１２勝目を挙げた大関（撮影・星野楽）８回、３番手で登板した上茶谷（撮影・星野楽）８回。３番手で登板し、１イニングを三者凡退に抑え、ベンチに引き揚げる上茶谷（撮影・星野楽）９回、４番手で登板した尾形（撮影・星野楽）ファンに手を振る大関（右）と中村（撮影・星野楽）ヒーローインタビューに答える中村（撮影・星野楽）ヒーローインタビューで笑顔を見せる大関（撮影・星野楽） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「キャッチャー1本でやるって決めたのは自分…」 2年ぶりサブポジ復活の提案受けたソフトバンク谷川原健太が下した決断の裏側 「逆にいくしかない状況だった」 ソフトバンク周東佑京、逆転のリスク背負っての超美技で試合終了 「終わらせられて良かった」と守護神を気遣う ベテランコンビの活躍…周東佑京の超絶好守…ソフトバンクの逆転勝ちを支えたもう一つの渋い貢献