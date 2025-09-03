打撃練習する周東（撮影・星野楽）

海野（右）に声をかける王会長（撮影・星野楽）
話し込む小久保監督（左）と城島ＣＢＯ（撮影・星野楽）
グラウンドに姿を見せた近藤（撮影・星野楽）
バント練習する栗原（撮影・星野楽）
牧原大（右）に声を掛ける城島ＣＢＯ（撮影・星野楽）
キャッチボールで笑顔を見せる上茶谷（撮影・栗木一考）
１回１死、オリックス・西川の打球を好捕した柳町に感謝する大関（撮影・栗木一考）
２回無死、オリックス・頓宮の打球を好捕した栗原（撮影・栗木一考）
オリックス戦に先発した大関（撮影・星野楽）
２回無死、オリックス・頓宮の三直を好捕する栗原（撮影・星野楽）
２回無死、右翼線へ二塁打を放つ中村（撮影・星野楽）
２回無死二塁、中前打を放つ栗原（撮影・星野楽）
２回無死一、三塁、左前へ先制適時打を放ち、ガッツポーズする今宮（撮影・星野楽）
２回無死一、三塁、先制の左前適時打を放つ今宮（撮影・星野楽）
２回１死満塁、右前適時打を放つ周東（撮影・星野楽）
２回無死満塁、左前適時打を放つ嶺井（撮影・栗木一考）
２回１死満塁、右前適時打を放ち、ベンチに向かって手を挙げる周東（撮影・星野楽）
２回１死満塁、中前へ２点適時打を放ち、手をたたく柳町（撮影・星野楽）
３回無死、三塁打を放ち、大西コーチ（左）とタッチを交わす中村（撮影・星野楽）
３回無死三塁、一邪飛を放つ栗原。三走・中村がタッチアップで生還する（撮影・星野楽）
６回無死、左中間へ二塁打を放つ今宮（撮影・星野楽）
７回、２番手で登板した藤井（撮影・星野楽）
６回１失点で１２勝目を挙げた大関（撮影・星野楽）
８回、３番手で登板した上茶谷（撮影・星野楽）
８回。３番手で登板し、１イニングを三者凡退に抑え、ベンチに引き揚げる上茶谷（撮影・星野楽）
９回、４番手で登板した尾形（撮影・星野楽）
ファンに手を振る大関（右）と中村（撮影・星野楽）
ヒーローインタビューに答える中村（撮影・星野楽）
ヒーローインタビューで笑顔を見せる大関（撮影・星野楽）

 