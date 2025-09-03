「昔から全然変わってなくてビビった」の声も…

映画「シコふんじゃった。」で可憐な女子マネージャーを演じた女優が54歳に―。現在の姿に続々と反響が寄せられた。

8月31日放送の旅バラエティ番組「なりゆき街道旅」(フジテレビ)に登場し、現在の姿に注目をあつめているのは清水美砂。ゲスト旅人ととして出演した清水は、MCの「ハナコ」岡部大や同じくゲストの女優･福本莉子、「我が家」坪倉由幸とともに富士山のお膝元御殿場を訪れた。

富士サファリパークで子ライオン見学＆スーパージャングルバスで大迫力の餌やり体験をしたり、ハラミやフライドチキンなど肉づくし＆地ビールで乾杯したり…。旅を満喫する様子を番組公式インスタグラムでも紹介している。

SNS上では清水の姿に「久しぶりに見た気がする」「久しぶりに地上波みたら、とんがってた。 相変わらず綺麗だな」「昔から全然変わってなくてビビった」「自然体でかわらないなー」「こんな感じだっけ??」など様々な反響が寄せられ、テレビ以外でも盛り上がりを見せた。

旅バラエティ番組に出演した手前から清水美砂、福本莉子、坪倉由幸、岡部大(「なりゆき街道旅」公式インスタグラム@nariyuki_kaido_tabiより)

旅バラエティ番組に出演した左奥から時計周りに清水美砂、坪倉由幸、岡部大、福本莉子(「なりゆき街道旅」公式インスタグラム@nariyuki_kaido_tabiより)

1987年の映画「湘南爆走族」で芸能界入りした清水は、92年の第16回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した「シコふんじゃった。」に相撲部マネージャー役で出演。可憐な役を好演した。