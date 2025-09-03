赤いハチマキ、しっかりと前を見据えて…

東京世界陸上(９月13〜21日、東京・国立競技場)女子5000メートル出場が内定した山本有真(25)＝積水化学＝が幼少期の写真を公開し、話題になっている。

「この度、東京世界陸上の日本代表に選出していただきました」とインスタグラムに書き込み、日本代表入りを報告。世界陸上への決意を表明した上で、自身の競技の写真とともに、幼いころの犇遒韻辰貝瓮轡腑奪箸鬟▲奪廖

赤いハチマキ、赤いズックにオーバーオール姿で、まだたどたどしい足取りながら、しっかりと前を見据えた目が未来のアスリートの出現を予感させる。「初心を忘れずにって意味で小さい頃の走ってる写真載せてるんだけど、もう初心すぎてこの頃の気持ちは覚えてないや。笑」などとつづっている。

しっかり前を見据えて犇遒韻覘疝直期の山本有真

(インスタグラム_yuma0501より)

この投稿にフォロワーからは多くのエールとともに「初心に返って子供の時のように、頭にハチマキで走りましょう」「小さい頃から姿勢が良く、目線もゴールに向かって進んでますね」「初心の頃の気持ちは多分『何で走ってるんだろう』だと予想します」「はじめの一歩があったからこその代表入りですね」などの声が寄せられている。