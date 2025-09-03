「こんなにも成長するのかと驚きました」識者称賛の”ヘント年間MVP”。９月の米国遠征で「慣れないメンバーと組んでどれだけ統率できるか」【日本代表】
９月の米国遠征でメキシコ代表、アメリカ代表と戦う森保ジャパン。ユニットとして注目すべきは、複数のコアメンバーが不在の守備ブロックだ。識者の河治良幸氏に「あえてキーマンをひとり挙げるなら？」と聞くと、返ってきた答は「渡辺剛選手」だった。
「町田（浩樹）選手、伊藤（洋輝）選手、冨安（健洋）選手、高井（幸大）選手、谷口（彰悟）選手らがいない中で、どれだけリーダーシップを発揮できるか。個で見たら実力的に申し分ないので、あとは統率の部分に注目したいです」
FC東京時代は「リーダーシップを発揮しようとするとミスをして、個の部分を出そうとすると統率力を欠く。『どっちかになってしまう』と長谷川（健太）監督もそう言っていました」（河治氏）。しかし、今は違う。
「ヨーロッパという戦場で揉まれて、こんなにも成長するのかと驚きました」
そう河治氏が称えるように、渡辺は2021年12月28日にFC東京からベルギーのKVコルトレイクに移籍すると、22−23シーズンにリーグ戦34試合にフル出場。23年６月に加入したベルギーのKAAヘントでクラブ年間MVPの活躍を見せ、25年７月23日にはオランダの名門フェイエノールトと４年契約を締結と、順調にステップアップしているのだ。
そんな渡辺について「今回、慣れないメンバーと組んでどれだけ統率できるか」と、河治氏は2この28歳CBの活躍を期待を込めて見守りたいと話していた。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
