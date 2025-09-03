福山市が３日、個人や法人の１９７件分の土地登記簿に記載される個人情報が漏えいしたと明らかにしました。

福山市によると今月２日、弓削商船高等専門学校の「弓削丸」体験乗船会の応募ページに

住所などが記載されているエクセルファイルが掲載されていると市民から連絡がありました。

市職員が確認したところ、１日に掲載したファイルに、他の業務で利用する個人・法人１９７件の

土地登記簿に記載されている名義人や住所などの個人情報が、別シートに保存されていたということです。

このファイルは、イベント申し込み時に必要な項目を記した往復はがきのひな形で、

担当者は別の業務で２００５年に作成されたファイルを使用したということですが、非表示にされていたシートに個人情報が記載されていたということです。

ファイルは「往復はがきレイアウト」という名前で部内で使用されており、個人情報が記載されていることが共有されていなかったとしています。

福山市は今後、ファイルデータを２人以上で確認するほか、ＰＤＦデータでの掲載を徹底して、再発防止に努めるということです。