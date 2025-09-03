ME:I・MIU、北海道でバク食い報告 直後にストイックに追い込む「2時間半ぐらい鬼のように運動した」
11人組ガールズグループのME:Iが3日、都内で1ST ALBUM『WHO I AM』リリース記念SHOWCASEを開催した。
イベントでは、オフショットを交えながら今夏のアリーナツアーを振り返ることに。MIUが北海道公演を担当。会場では、牛乳が飲み比べ用に4種類の用意があったそう。牛乳のブランドの写真を公開し、MIUは「ツキサップというブランドが圧倒的に人気で。その場にあった焼き芋と一緒に3杯も飲みました」と照れながら明かし「飲み比べる意味のある味の差でした」と力説していた。
さらに、カニなど北海道の名産の画像も。「カニ、刺し身、肉、メロン、雑炊、ラーメン、アイス…」と食べたものを列挙しながら思い出してうっとり。レシートが初めて見る長さになっていたそう。MIUは「北海道の1日の公演の前日。たらふく食べて、あせって私は2時間半ぐらい鬼のように運動した。入浴も1時間半ぐらいした。ちょっとセーフ」と食を満喫した後は、急転直下ストイックに過ごしたという。改めて関係者に「ホンマにありがとうございます！」と感謝していた。
本作は、ME:Iがこれまでの音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示す唯一無二のアルバムとなっている。幅広いジャンルの楽曲をME:Iらしく表現し、ツアーを経て成長したパフォーマンスも注目ポイントとなっている。
この日は、対象オンラインショップの予約者から抽選で選ばれたファンを招待。アルバムタイトル曲の「THIS IS ME:I」、収録曲の「キラキラ」を披露した。イベントでは、『WHO I AM』がオリコンデイリーアルバムランキング1位の獲得を発表。YOU:ME（ファンネーム）は歓喜の声を上げていた。
