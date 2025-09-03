女優の伊東美咲（48）が3日、自身のインスタグラムを更新。かつての愛車と対面したことを明かした。

伊東は「一時帰国の際に、『GQ JAPAN』の撮影がありました」と報告し「私の愛車の一台として、MAZDA2代目デミオと撮影する機会を頂きました。私がデビュー当時から長きに渡り広告に携わらせていただいた、とても愛着のある一台です」と紹介。

また「当時はスターダストピンク特別仕様など、幅広い層の方々に愛用して頂きました。そして現在は更にフルモデルチェンジの期待が高まりますね」と、2002年8月にフルモデルチェンジした2代目デミオとのショットを披露した。

最後に「広島の工場から撮影の為にデミオの準備に携わって下さったMAZDA社員の皆さま、GQ JAPANスタッフの皆さま、ありがとうございました」と感謝した。

伊東は当時、自身が提案し限定発売された「スターダストピンク」のデミオを所有し、愛車として楽しんだという。

フォロワーからも「美咲さんおしゃれで綺麗です」「永遠のエルメスたんです」「変わらず綺麗過ぎます」「懐かしすぎます」などの声が寄せられていた。