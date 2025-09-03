自民党の総裁選挙をめぐり、新たな動きです。麻生太郎最高顧問が3日、臨時の総裁選挙を求める考えを明らかにしました。

自民党の総裁選挙はどうなるのか。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、3つのギモン「麻生氏“石破おろし”に参戦」「派閥がまた復活？ 反発も」「辞任表明ドミノ→“賛成ラッシュ”」について解説します。

◇

──まず、麻生太郎氏が「賛成」を表明、“石破おろし”に参戦となりましたが、どんな影響が出そうでしょうか？

麻生氏は党内でも影響力を持つ重鎮の1人です。首相経験者の中で「賛成」を表明したのは初です。ある若手は「インパクトがある」と話しています。

別のベテラン議員は「16年前の仕返し」とも話しています。16年前に何があったか。時の首相が麻生氏。閣僚の1人だった石破茂氏が公然と退陣を求める“麻生おろし”の先頭に立ちました。党内からは「麻生さんはあの時のことをまだ恨んでいるのだろう」という声もあります。

今後、岸田前首相や菅元首相が意思表明するかも焦点となります。

──2つ目のギモンです。3日、麻生氏は派閥の研修会で発言しました。「派閥って解消したのでは？」と思った人もいると思いますが。

派閥のいわゆる裏金問題で去年、自民党ではほとんどの派閥が解消しました。唯一残ったのが麻生派です。麻生氏は「派閥で行動は縛らない」考えで「一人一人が判断してほしい」と強調はしていましたが、党内からは早速「また、古い自民党が出た印象だ」という声もあります。

今回の“石破おろし”の動き、当初、旧安倍派の不記載議員が前面に出たことで首相周辺からは「裏金議員に言われたくない」という批判も出ました。

麻生元首相、麻生派が前面に出ることには、総裁選を求める議員からも「マイナス面もある」という声が出ています。

──3つ目のギモンです。2日の党四役の辞意表明から、3日は「賛成ラッシュ」ということで、賛成表明はどういった議員から出ているのでしょうか？

3日、石破内閣のメンバー副大臣3人が新たに「賛成」を表明しました。武部文科副大臣、高村法務副大臣、穂坂デジタル副大臣です

これまでに石破内閣の中で6人の副大臣（22人中）、4人の政務官（25人中）の合計10人が「賛成」を表明しています。

この「賛成ラッシュ」の背景には、石破首相の発言がありました。2日の両院総会で「大臣、副大臣、政務官、判断は任せる。強制はしない」と発言していたんです。では「遠慮なく」と賛成が相次いだ形です。

──結局、過半数に達するのかどうか。最新の見通しはどうですか？

賛成は増えている。ただ、過半数までいくか、まだそこは見通せないのが現状です。

次に鍵を握るのは地方県連の動向です。総裁選は、295人の国会議員、47人の都道府県連の代表の過半数が求めるかで決まります。

ある自民党幹部は「県連で過半数に達すれば議員も反対しづらくなる」と話しています。週末の6日（土）、7日（日）に決める県連が多いようで、決戦の8日（月）に向け、週末を挟み攻防が続きます。