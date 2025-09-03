スーパースター2人に大興奮 松井秀喜さん野球教室にイチローさんサプライズ登場 能登の子どもたちに元気を
能登の被災地を元気づけようと2日、元メジャーリーガーの松井秀喜さんが野球教室を開きました。もうひとりのスーパースターもサプライズ登場し、会場は熱気に包まれました。
2日、石川県七尾市内に集まった小学生たち。
子どもたちが待っていたのは…
元メジャーリーガー、松井秀喜さんです。
そして、こんなビッグサプライズも…
「WBCでは、日本を世界一に導いた一番」
「えー！」
「皆さん初めまして、イチローです。こんにちは」
同じく元メジャーリーガーのイチローさんが、特別ゲストとして登場。
球界を代表する、ふたりのスーパースターによる野球教室が実現しました。
教室では、バッティング練習やキャッチボールが行われ…
「お～ナイスバッティン」
子どもたちは、松井さんとイチローさんに教わりながら、ともに汗を流していました。
練習後には松井さんがフリーバッティングを披露。
豪快なスイングでホームランを放つと…
「もう一本、もう一本」
この日は2本のさく越えで、会場を沸かせていました。
その後は質問コーナーやサイン会も行われ、子供たちにとって忘れられない思い出となりました。
参加した小学生：
「かっこいい。打撃もすごくて守備もすごくてピッチングもすごくて、(参加して)よかった。イチロー選手みたいにたくさんヒット打ちたい」
そして中には、家族で松井さんの大ファンだという人たちも…
参加した小学生：
「一番下に(サインもらった)」
小学生の父親：
「石川県の英雄なので、長女がもらったこのタペストリーを(家の)吹き抜けに飾って、家の家宝にしようと思って」
野球教室を終え、ふたりは能登への思いを語りました。
イチロー さん：
「どうしても痛みとか苦しみとか悲しみとかっていうのを想像するんですね。僕ができることっていうのは、野球でしかないから、松井選手と一緒に(野球教室が)できたら、これはなんか一番いいなと浮かんで形になった」
松井 秀喜 さん：
「私も一野球人であってね、野球以外でじゃあ何ができるかっていったら、こういうことを一回だけじゃなくて、また継続できるようにしたい」
野球を通じて能登に元気を。
子どもたちは、ふたりのスーパースターとの思い出を胸に刻みこみました。