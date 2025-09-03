男子プロゴルフツアーのロピアフジサンケイ・クラシックは４日から４日間、山梨・富士桜ＣＣ（７４２４ヤード、パー７０）で行われる。

今大会から大手スーパーマーケット「ロピア」が特別協賛。選手の獲得賞金（総額１億１０００万円）とは別に、帯同キャディー（プロキャディー）に選手獲得賞金の１０％相当が贈られることが決定した。優勝者のキャディーには「ロピア・ベストサポート賞」が贈呈される。日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）によると、男子ツアーでキャディーへの賞金提供は史上初となる。

長年プロキャディーとして活躍し、今大会アドバイザーの進藤大典氏は「ロピアさんから心強いお力添えをいただいた。男子ツアーで頑張っているキャディーさんを応援できるのは本当にうれしい。新しい文化ができれば素敵だと思う」と話した。

ロピアの高木勇輔社長が、かねて親交が深い進藤氏を通じ、男子選手を支えるキャディーの仕事に共感。女子ツアーに比べて試合数も賞金額も少なく、キャディーが集まりにくい男子ツアーの現状を改善するために２人が中心となって発案し、実現した。同社長は「キャディーさんが男子ツアーにもっともっと来てくれるキッカケになればと思います」と期待を寄せた。