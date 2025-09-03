◆イースタン・リーグ 巨人―ヤクルト（３日・Ｇタウン）

巨人・田中将大投手が２軍・ヤクルト戦で先発。８月２９日の登録抹消後、初登板で５回６５球で２安打無失点と再昇格へアピールした。最速は１４６キロ。３回までに４三振を奪った。

初回、先頭の武岡に左越え二塁打を許したが、並木を詰まらせて三ゴロ。二塁走者を進ませず、１死二塁から山田と対決した。初球は見逃しを奪い、１ストライクからの２球目、外角低めのカットボールで二ゴロに打ち取った。２死三塁から沢井は空振り三振。１４０キロのスプリットを内角から沈めて無失点で滑り出した。

２回は３７歳のベテラン・川端を右飛に封じるなどテンポ良く３者凡退。３回は先頭からスライダーで２者連続の空振り三振。２死から三塁手・荒巻の失策で走者を背負うも、続く並木を２球で中飛に抑えた。３回まで４２球で１安打４奪三振と上々の立ち上がりを見せた。４回も７球で３者凡退。５回は初回先頭以来のヒットとなる内野安打を許したが、川端を一ゴロ併殺に仕留めるなどゼロで抑えた。

史上４人目の日米通算２００勝をかけて先発した２８日の広島戦（マツダ）で２回５失点。２敗目を喫した翌日に出場登録を外れた。中６日にあたる４日は２軍戦がないため、中５日でのマウンドとなったが、前回は２回５０球で降板。コンディション面で問題はなく、中６日程度のペースを保って調整を進めることを首脳陣と決めた。

阿部監督はかねて「１回（登板を）飛ばして（今季）どこかでまたチャンスあるから、投げさせるから、と言って落とした」と説明。２軍合流後は投手コーチらと意見交換しながらフォームの修正などに取り組んでいる。