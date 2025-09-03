◆バレーボール男子 強化試合第２戦（３日、東京・有明アリーナ）

世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合第２戦が行われ、世界ランク５位の日本は、同１５位のブルガリアと対戦した。第１セットは主将の石川祐希、高橋藍、オポジット宮浦健人、セッター大宅真樹、ミドルブロッカーは西本圭吾、佐藤駿一郎、リベロは小川智大が先発した。

藍のスパイクで初得点を挙げると、セッター大宅は日本が課題とする「真ん中の攻撃」を多く使った。４―２から石川が高さのあるバックアタックを突き刺し、主将の雄たけびが響き渡ると、１０―５ではサービスエースを決めた。

１５―１０の場面では、日本のスーパープレーが飛び出した。相手の鋭いスパイクをリベロ小川が飛びついて拾うと、藍がコートサイドのカメラ席に飛び込みながら右足一本で上げて、最後は石川が左腕を伸ばして相手コートに返した。相手のスパイクがミスになり、日本が執念の“つなぎ”で得点を挙げると、１万人以上が詰めかけたアリーナが歓声で揺れた。セット中盤以降も流れを絶やさず、２５―１８で先取した。