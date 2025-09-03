森絵梨佳「作っておくと便利」弁当のおかず披露「料理上手」「参考になる」
【モデルプレス＝2025/09/03】モデルの森絵梨佳が2日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当用に作ったひじきの煮物を公開した。
森は「明日からお弁当再開。コトコト...ひじきの煮物。ひじきの煮物はそのままでもご飯に混ぜても、ハンバーグにしても美味しいので、作っておくと便利です」とコメントし、自宅で丁寧に作ったひじきと大豆の煮物で料理の腕前が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「参考になる」「完璧」「手作りすごい」「栄養満点」などのコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆森絵梨佳、手作りひじきの煮物を披露
