元バレー日本代表・栗原恵、手作り離乳食公開「素晴らしいママ」「丁寧」
【モデルプレス＝2025/09/03】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの離乳食メニューを公開した。
【写真】栗原恵、手作り離乳食公開
栗原は、サーモン野菜豆乳スープ、納豆ごはん、サツマイモ、カボチャ、ナスとシラスといったバラエティ豊かな食材を使った手作り離乳食が丁寧に盛り付けられプレートを披露した。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「素晴らしいママ」「栄養バランス完璧」「丁寧」「手作りすごい」「参考になる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
