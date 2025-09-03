電気グルーヴ・ピエール瀧「俺、まだパリに行ってないのよ」結成35周年を迎えた2人が明かした“意外な夢”に見取り図リリー＆ニューヨーク嶋佐が驚き
TOKYO FMがお届けするワイド番組「喋るズ」（毎週月曜〜木曜20:00〜20:55）。水曜日はお笑いコンビ・見取り図のリリーと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」をオンエア。
8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！「今後やりたいこと」などについて伺いました。
◆電気グルーヴの2人がこれからやりたいこと
嶋佐：去年、結成35周年を迎えた電気グルーヴさん。これまでいろんな媒体でインタビューに答えられてきたと思いますが、そんな2人に今回は初めての質問にのみ答えていただきたいと思います！ まずは「好きな食べ物はなんでしょうか？」。
卓球：これは俺、意外に聞かれてないかもしれない。答えた記憶があんまない。
リリー：ちなみになんですか？ 教えてください。
卓球：お寿司です。
嶋佐：ストレート（笑）。
リリー：食は普通なんですね。
瀧：好きな食べ物を聞くのはいいけど、たまに嫌いな食べもの聞く人がいるじゃない。あれなんで答えなきゃいけないのっていうか、弱点を教えなきゃいけないっていうのがね（苦笑）。
リリー：これは見取り図リリーからの質問なんですけど、もう今世はやりたいことすべてやりましたか？ 2人がやってないことあるんですか？
卓球：まだあるよね。
瀧：あるある、全然ある。
リリー：例えば？
瀧：すごくくだらない答え方でいい？ 俺、まだパリに行ってないのよ。“ピエール”を名乗っておきながら（笑）。
嶋佐：なるほど！
瀧：やっぱピエールとしてはパリに降り立つべきじゃんか。この名前を借りてるんだったら。まだそれもやってないし。あとは、やりたいことってどんどん増えてきたりすることもあるしね。社会が変わったりすることも含めて。
嶋佐：そうですよね。でも、今はパリに行くことが一番？
卓球：パリに行きたいって「OLか！」っていうね（笑）。
嶋佐：卓球さんは何かあるんですか？
卓球：俺はね、やることを全部済ませて“リタイヤ”してみたい。まだ当分先ですけどリタイヤです、リタイヤ。
リリー：リタイヤしたらもう何もしないんですか？
卓球：そう全部済ませて。
瀧：でもね、それ（卓球くんは）一番向かないと思うんすよ。
卓球：だからこそ憧れるっていうかね。
リリー：なんもしないって難しいですもんね。
瀧：彼は常に次にやることが何かないとイヤなタイプなんで。
卓球：せっかちなんですよね。先が詰まってないと気に入らないっていうか。
瀧：だから海水浴に行ってるんですよ。明日も海水浴に行かなきゃって（笑）。
卓球：そうそう。もはやリラックスするためじゃないっていう（笑）。
嶋佐：すごいな〜。
番組では他にも、リリーが瀧さんとバッタリ出会ったときの“男前すぎるエピソード”を披露する場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250827200000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：水曜喋るズ「リリー・嶋佐のソプラノC」
放送日時：毎週水曜 20:00〜20:55
パーソナリティ：見取り図・リリー、ニューヨーク・嶋佐和也
＜番組概要＞
番組名：水曜喋るズ「リリー・嶋佐のソプラノC」
放送日時：毎週水曜 20:00〜20:55
パーソナリティ：見取り図・リリー、ニューヨーク・嶋佐和也