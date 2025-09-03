

エレファントカシマシ「〜日比谷野音 The Final〜 俺たちの野音」キービジュアル

「３代目・日比谷野音」のフィナーレを飾るクロージングイベントとして、９月28日にエレファントカシマシが「〜日比谷野音 The Final〜 俺たちの野音」を開催する。

2025年10月1日より再整備工事に着手する予定に伴い、使用休止が決定している「３代目野音」のクロージングイベントについて、追加詳細の内容が決定した。

1923年（大正12年）7月、日本初の本格的な野外音楽堂として開設された日比谷公園大音楽堂（通称：日比谷野音）は、これまで多くの音楽・舞台・文化イベントの舞台となり、“ロックの聖地”、“フォークの殿堂”として語り継がれてきた。

無数の名演が生まれたこの歴史的ステージは、多くのアーティストにとって憧れであり、節目の舞台でもありました。その「３代目・日比谷野音」のフィナーレを飾るクロージングイベントとして、９月28日にエレファントカシマシ「〜日比谷野音 The Final〜 俺たちの野音」を開催する。

1990年の初コンサート以来35年間で、日比谷野音での公演数最多の41公演を行ってきたエレファントカシマシが3代目・日比谷野音のラストステージを飾る。