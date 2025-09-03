中部地方のおすすめスポットを紹介しています。きょうは、富山県から。富山湾を満喫する氷見市の旅です。



富山県の北西部にある、海沿いのまち・氷見市。



能登半島の付け根に位置していて、富山湾越しに立山連峰を望むことができます。



佐伯キャスター

「夏の富山湾を学んで食べて楽しむ氷見の旅に出発です！」



氷見市の石川県との県境近くにある富山県栽培漁業センター。





ここでは卵から育てた稚魚を海に放流し成長した魚を漁獲する栽培漁業についてさまざまな展示を通して遊びながら学ぶことができます。センターの魅力は魚と触れ合えること。「えさやりしてみたいと思います。おー食いつきすごいですね」入館料、駐車場代、えさやり体験も全て無料です。さらにこの時期は、屋外にある裸足で入れるプールもおすすめ。プールにはクロダイやキジハタの稚魚が放流されています。「わー動きが早いですね」「実際にこうして同じプールに入って間近で見られるのはいい体験になりますね」夏の自由研究にもぴったりです！富山県栽培漁業センター 北川慎介所長「子どもたちは魚に触れる機会が少なくなってきていると思うので魚に関心を持ってもらえればいいと思っている」富山湾の魚について学んだ後は、その恵みを味わいましょう。栽培漁業センターから車で15分、「廻鮮 氷見前寿し」へ。富山県は「寿司といえば、富山」を合言葉に地元の魅力を発信するブランディングを進めています。その言葉の通り地元の回転寿司では新鮮な魚介を手軽に味わうことができます。この店の夏のおすすめは…「はいどうぞ」「ありがとうございます。富山湾の宝石シロエビです。きれいですね」「甘味が強くてぷりっぷりです」シロエビは店の人気ネタで常にトップ3に入る定番メニュー。このほかにも、インパクト抜群の大きなボタンエビや皮を炙ったアユなど、夏ならでのメニューが人気です。廻鮮 氷見前寿し 吉井拓斗店長「（夏の魚は）冬にはない食感があって、夏は脂がさっぱりしているんですけど、その分食感がある魚が多いです」旅の締めくくりは富山湾を眺めながら癒されます。くつろぎの宿うみあかりで人気のプランがこちら。「失礼します」「ありがとうございます。すごい彩り豊か」トロピカルなスイーツやサラダ、ハンバーガーなどが楽しめるアフタヌーンティー風ランチ。目の前には富山湾の絶景が広がります。うみあかり 田中茂樹料理長「ロケーションが最高ですね」「海の色なんですけど春夏秋冬、季節によっていろいろ変わりますので夏場だったらちょうどエメラルドグリーンでそちらをイメージした夏らしいアフタヌーンティーです」料理長おすすめの氷見牛バーガーをいただきます。「噛みしめるごとに氷見牛のうまみが広がります。おいしいです」富山湾を眺めながらゆったり過ごす贅沢なひととき。さらに、うみあかりにはもっと贅沢な場所が。「こちらが露天風呂です。目の前には富山湾が雄大に広がっています」自慢の展望大浴場は天然温泉100パーセント。まるで海に浸かっているかのような、開放感あふれるお風呂です。学んで、食べて、そして眺めて。夏の富山湾には魅力がたっぷり詰まっています。