「イースタン、巨人−ヤクルト」（３日、ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人・田中将大投手が２軍降格後、初の先発登板。５回２安打無失点、無四球４奪三振と好投した。６５球を投げ、最速は１４６キロだった。

初回、先頭の武岡に左中間越えの二塁打を浴びて危機を迎えるが、１死後には山田をカットボールで二ゴロに仕留め、２死三塁となって沢井はスプリットで空振り三振に切るなど得点を許さず。

石塚の先頭打者弾で１点の援護を受けた二回は危なげなく３者凡退に抑え、上々の立ち上がりを見せた。

三回も２者連続三振を奪うなど危なげなく無失点に抑えると、四回も三者凡退。、五回は先頭打者を内野安打で出塁させたが、続く川端を一ゴロ併殺打に打ち取りピンチを防いだ。五回を投げ終え、桑田２軍監督とグータッチを交わした。

田中将は８月７日に約３カ月ぶりとなる１軍昇格を果たし、同２１日のヤクルト戦（神宮）では、約４カ月ぶりの今季２勝目を上げて日米通算２００勝に王手。だが、大記録をかけて臨んだ同２８日・広島戦（マツダ）で２回５失点ＫＯとなり、２軍再調整となっていた。

降板後、田中将は「良かったんじゃないですかね。自分がテーマ持ってやったことを、マウンドでしっかりできたかなと思います。両サイドのストレートの投げ分け、変化球も意図を持って投げ分けができていた。そういうのもあって、打者のバランスを崩せたかなと思います」と納得の様子。一方で、「今日できたから楽観的になるかというと、そういう訳ではない。まだまだ引き続き取り組んでいかなければいけないことはありますし、突き詰めていってよりよい状態でマウンドに上がれるようにと思っています」とうなずいた。