プロ野球のファームは3日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて7試合が行われた。

楽天―DeNA戦（森林どりスタジアム泉）は6―6の引き分け。楽天先発・滝中は5回8安打5失点。浅村が4回に同点の4号ソロ、小郷が7回に1号ソロ。石原が3安打3打点、育成選手の平良が3安打をマークした。DeNA先発・森唯は5回6安打1失点。井上が5回に9号2ラン、1番・梶原が2安打2打点だった。

西武はロッテ戦（カーミニークフィールド）に3―2。先発の育成選手・冨士が5回2安打5奪三振無失点で、4番手・平井が1回無安打無失点で5勝目（2敗1セーブ）を挙げた。野村大が2回に先制3号ソロ。松原、古川が2安打。ロッテ先発の育成選手・秋山は3回2安打3奪三振1失点で、4番手・岩下が2回2安打1失点で3敗目（2勝）。茶谷が2安打をマーク。

オイシックスは日本ハム戦（鎌ケ谷）に11―6。知念が4安打3打点、藤原が3安打、大川が2安打3打点をマークした。先発・今井は5回0/3を6安打4失点で1勝目（2敗）。日本ハム先発のドラフト3位・浅利（明大）は4回8安打8失点（自責7）で7敗目（1勝）。育成選手の藤田大と梅林が2安打2打点だった。

中日は広島戦（ナゴヤ）に6―3で逆転勝ち。先発のドラフト5位・高橋幸（北照）が2回2安打1失点で、2番手・土生が2回2安打無失点で4勝目（1敗）を挙げた。鵜飼が4回の6号ソロなど2安打、石橋が2安打1打点。広島先発・遠藤は5回6安打5失点（自責4）で3敗目（1勝1セーブ）。林が3安打1打点をマーク。

オリックスはくふうハヤテ戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）で毎回の16安打を放って10―0で大勝した。オリバレスが初回に先制2号3ラン、野口が3安打2打点。先発・東松は7回2安打無失点で3勝目（3敗）。くふうハヤテ先発・佐藤は4回2/3を12安打8失点で9敗目（1勝）。打線は2安打に終わった。