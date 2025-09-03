去年の元日に発生した能登半島地震から1年8か月が経ちました。



富山市にある福祉の総合施設「サンシップとやま」では、今も地震による被害の復旧工事が続いていて、利用者や関係者から不便だという声があがっています。



工事の進ちょくや今後の見通しを取材しました。



富山市安住町にある県総合福祉会館「サンシップとやま」です。



建物のシンボル・三角屋根は今も復旧作業が続いています。





施設には福祉関係などおよそ20の団体が入居していて、高齢者や障害のある人の利用も多くあります。地上7階建てですが、地震の被害で現在も4階から7階までは使えず地下2階の駐車場から3階までしか利用できません。当初は去年の夏ごろの復旧を見込んでいましたが、県によりますと工事の完了は来年5月ごろの予定で、総工費は7億2000万円あまり。地震発生から2年5か月を要すことになります。（２０２４年１月３日）「こちらの施設では、地震の影響で窓ガラスが割れました。現在職員が後片づけに追われています」能登半島地震では6層吹き抜けのアトリウムに架かる三角屋根のガラスが損壊しました。屋内には建築材の破片が落下し床に散乱したほか、エレベーターの扉も破損して使えなくなりました。エレベーターは現在も利用できません。サンシップとやまは、1999年に竣工。地下2階・地上7階建てで高層部が船のような形をした特徴のある建物です。地震ではガラスおよそ140枚のうち52枚以上が破損し、吹き抜けを通じて破片が広範囲に飛び散りました。原因は揺れでガラスを支える構造材が破損し、ガラスに大きな負荷がかかったためです。県厚生企画課 竹部功一係長「内側から構造材を張り巡らしているんですが、その一部分がたわんだり、構造部にぬけが生じまして、そこが破断した、そのせいでガラスに負荷がかかって脱落・割れてしまった。エレベーターに関しては、ガラス片も落ちてきていますし、揺れによって内部に破損が起きているということで、エレベーター自体は稼働を停止せざるをえない」現在も入居団体の職員や利用者は地下駐車場から3階まで階段を使って昇り降りしています。県厚生企画課 竹部功一係長「体の不自由な方も出入りされているということで、階段を利用していただいているという申し訳ない状況にあります」Q階段を使えない人の対応は「職員に相談等、参られた場合は職員が1階へ降りて行って面談するとか、研修とかは場所を変えて対応していただいている」取材した日も階段で昇り降りする職員の姿がありました。県社会福祉協議会 金尾幸夫事務局次長「やはり福祉会館ということでご高齢の方とか障害をお持ちの方とかおられますんで、2階3階であってもかなりたいへん、ご苦労されている状態です。福祉関係の団体さん、結構こちらの会議室利用いただいておりましたんで、はやく再開していただけないかという声をよく聞きます」現在使用できないエレベーターは10月中旬にはようやく稼働する見込みです。県厚生企画課 竹部功一係長「この建物自体が特殊な構造をしていますので、そのあたりの部材の発注だったり製作に時間がかかってしまったのが現状ではありますので、まずは一部復旧ができそうなことだけでも、まずはよかったのかなと思います」また、三角屋根の構造部分の工事も間もなく完了するということです。新たに設置する強化ガラスは割れにくいものを使用し、さらにフィルムをはり、万一落下してもネットで受け止められるよう対策を施す予定です。