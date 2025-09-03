テーマパークはデートの定番スポットですよね。ただ、張り切って朝から行こうと準備をしているのに、彼氏のやる気がないとガッカリしちゃうと思います。今回は、テーマパークデートの日に朝寝坊した彼氏の話をご紹介いたします。

夜更かしして朝寝坊

「彼氏とテーマパークデートに行くことになりました。昼から行きたがっていた彼氏をなんとか説得し、朝から行く約束をしました。お風呂に入って次の日の準備をして寝ようとしたら、彼氏はベッドのなかでスマホで動画を見ていたんです。私が『まだ寝ないの？』『5時には起きるんだよ？』と言ったら、『いつも仕事で早起きしてるし平気平気！』と言って、再び動画を見始めました。そして翌朝、彼氏を何度も起こしたけど、結局起きたのは7時半……。行く前からイライラするしテンション下がるし、こんなことになるなら友達と行ったほうがマシだなって思いました」（体験者・20代・女性・会社員）

▽ 早起きしないといけないとわかっているのに、夜更かしをしていたら起きれなくて当然です。小学生でもわかりそうなことですが……。せっかくのテーマパークデートの前に、こんな気持ちになるのは嫌ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。