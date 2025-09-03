歌手で俳優の福山雅治（56）と女優有村架純（32）が3日、映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督、12日公開）の公開直前イベントで東京・新宿のど真ん中に登場した。

同作は東野圭吾氏の小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」の映画化。元中学校教師の父を殺された神尾真世（有村）が、かつてラスベガスで名をはせた元マジシャンの叔父・神尾武史（福山）と事件の謎に挑む。

2人が西武新宿ペペ前広場に姿を現すと「ましゃー！」の歓声と拍手が。黒いロングジャケット姿の福山は「東京に18歳の頃に来て、だから37、8年前。初めて降りたのがそこ（新宿駅）の東口で、その日にここを通って西武新宿駅から拝島駅まで向かったんです。まさか自分がここに帰ってくるとは思いませんでした。熱烈歓迎ありがとうございます」と新宿“凱旋（がいせん）”を喜んだ。

公開まで9日に迫り「結構長い期間、撮影してまして、やっと見ていただけるという気持ちが強いですね」。有村も「ちょうど1年ほど前に撮影が始まって、岐阜ロケをしたり、いろんな場所で撮影したんですけど、本当に早いです」と振り返った。

福山は「ちょっとマジックらしきものを」と言って、用意していたトランプを手に取った。背景の街頭ビジョンに手元を大きく映しながら、カードマジックを成功させると「ありがとうございます」とドヤ顔。「この映画はですね、今やらせていただいたようにマジックもやっております。そのマジックをベースにしながらさまざまな人間関係、謎をひもといていきます。ぜひ劇場でご覧になってください」と話し、「It’s Show Time」の決めぜりふで締めた。