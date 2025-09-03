3日朝にかけて猛烈な雨が降った県内。落雷によるとみられる火災も発生しました。雨の峠は越えましたが、上越市では各地で冠水や浸水の被害が発生しました。また、土砂崩れによる落石で車が巻き込まれ乗っていた女性がケガをしました。



地面に叩きつける雨……



日付が変わると雨は激しさを増し、さらに、雷が鳴り響きます。



明るくなった次の瞬間……



気象台は9月2日、線状降水帯の予測情報を発表しました。





これまでに、発生は確認されず雨の峠は越えましたが……列車には運休や遅れが出ました。〈東京から〉「たしかに雷が近くで落ちたりしていて、すごいなと思っていたけど、まさか（電車が）止まると思っていなかったのでびっくりしました」〈東京から〉「免許合宿に行く予定だったんですけど、立ち往生くらっちゃって、2時間くらい下（駅舎）にいました」新潟市南区の住宅。住人によると雷が落ち給湯器が燃える被害がありました。〈近所の住民〉「すごかったですよ、地響きがするぐらいの。それが落ちたんじゃないでしょうかね」〈被害にあった住人〉「びっくりしましたね、正直。まさかうちの敷地内に落ちていると思っていなかったので、まずは知らせてくれた向かいの方に感謝をしましたね」さらに、家の中では……〈被害にあった住人〉「コンセントのカバーが吹き飛んでしまった感じです。 むき出しですね。（プラグを）挿す所が」落雷の衝撃で家の中の数か所にあるコンセントのカバーが吹き飛んだということです。一方、上越市では午前7時過ぎまでの1時間に85ミリの猛烈な雨を観測するなど各地で雨が強まりました。（リポート）「上越の直江津地区です。道路が冠水していて車が水の中を進んでいくような状態になっています。もうこれ以上行っちゃいけない」冠水した道路の真ん中で立ち往生している車も……上越市大潟と川谷では6時間に降った雨の量が100ミリを超え、直江津地区にある免許センターでは床上まで浸水。3日は臨時で閉庁していました。水がひいたあとの商店街では家財道具を外に出し片づける人の姿が見られました。＜和居酒屋 坊や上原靖夫店長＞「ここまで（水が）来たみたいですね。エアコンも止まってだめですし、冷蔵、冷凍、フライヤーもだめですね」3年前にオープンしたばかりのこちらの飲食店では店の機器が使えなくなり営業をストップする事態に。週末に入っている予約はキャンセルの連絡をするとしています。商店街からはやりきれない声がきかれました 。＜住民＞「大損害だよね。水害自体30～40年なかったしね」「土のうとか積んで対策したんですけど、だめでしたね」近隣の住宅でも床下にたまった水を汲み出していました。上越市では土砂崩れも発生。名立区の国道8号では車が落石に巻き込まれ乗っていた女性が胸などに打撲を負うケガをしました。土砂崩れの影響で国道8号は約14キロに渡り通行止め。解除の見込みは立っていません。北陸自動車道や上信越自動車道も一部区間で通行止めとなっていましたが、現在、名立谷浜インターチェンジの出口封鎖以外、解除されています。また、直江津海水浴場沿いの市道でも土砂崩れが発生しています。気象台によりますと、これまでに降った雨によって川の水位が上がっているところがあるため、上越では3日午後9時ごろまでは洪水に注意するよう呼びかけています。※9月3日午後6時15分放送の内容です