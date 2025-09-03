「だいぶ考えました」日本のため、W杯のためにゲンク復帰決めた伊東純也「年齢的にも自分は…」
日本代表で結果を出すために決断した古巣への復帰--。MF伊東純也(ゲンク)が着実に北中米ワールドカップへの準備を進めている。
伊東は今夏、3シーズン所属したスタッド・ランスを離れ、2019年2月に欧州生活をスタートさせた古巣ベルギー・ゲンクに完全移籍。アメリカ遠征2日目の現地時間2日、報道陣の取材に応じた伊東は移籍について「W杯のことを考えた?」と問われると、「だいぶ考えましたね」と正面から答えた。
「ヨーロッパに残るのを第一優先に考えて、どこでやるかを考えた。ヨーロッパリーグもあるし、ケガしてたっていうのもあるんで、コンディション的にも分かってくれるところがやりやすいかなと」(伊東)
スタッド・ランスが2部降格となり、欧州市場では難しいとされる32歳での新天地探しとなったが、古巣復帰の決め手となったのは来年夏に控えるW杯の存在だった。伊東は「クラブとか街とかだいぶ分かっているぶん、ストレスなく入れますし、ヨーロッパリーグとかあるんでそういうところで結果を出していければいいかなと思います」と静かに意気込んだ。
スタッド・ランスでは昨季、ケガを押しての出場が続いていたため、今季のプレシーズンは治療に充てる形となった。そのコンディションには旧知のゲンク側も理解を示していたようで、今季序盤戦は途中出場での“試運転”からスタート。直近2試合では先発出場も続き、徐々にコンディションを上げてきている。
いまでは万全に近い様子だという。伊東はコンディション管理の秘訣については「特にないです」と言いながらも、「2、3か月サッカーができていなかったんで徐々にっていう感じですけど、プレー時間を増やせてきてるんで、ここからどんどん上げていければいいかなと思います」と充実感をにじませた。
ゲンクでは今季、神奈川大時代以来となる背番号10を任されており、「個人的にいつも着けていた7とか14が空いていなかったのもあるんですけど、チームから言われたって感じですね」と含み笑いを見せつつも、「それをもらえるのは光栄なことだと思うんで」と心機一転の装いで大事なW杯イヤーを過ごす。
前回カタール大会でのフル稼働を経て、33歳で迎える2度目の大舞台には焦りも気負いもない。「年齢的にも自分はコンディションを上げて、自分の100%を出していければいいかなってところなので、そこを最大限に上げていければいいかなと思います」と頼もしい様子で9か月後を見据えている。
(取材・文 竹内達也)
