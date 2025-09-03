プレミアリーグでVAR判定に誤り…審判統括のハワード・ウェブ氏「物議を醸すものではなく、間違いだった」
プレミアリーグ審判統括のハワード・ウェブ氏が、フルハムMFジョシュ・キングのゴールがチェルシー戦で取り消された件について「VARが正しく指針に従わなかった」と誤りを認めた。アメリカ『ESPN』が伝えている。
18歳のキングは8月30日のプレミアリーグ第3節チェルシー戦(●0-2)で前半21分にネットを揺らしたが、VARの介入でFWロドリゴ・ムニスのDFトレボ・チャロバーに対するファウルを取られ、プレミア初得点は無効に。この判定は大きな波紋を呼び、イングランドのプロ審判協会はVAR担当のマイケル・ソールズベリー氏を翌日の試合から外す対応を取った。
ウェブ氏はプレミアリーグのVAR番組『マッチ・オフィシャル・マイクド・アップ』で「物議を醸すものではなく、間違いだった」とし、次のように語っている。
「我々はプレミアリーグでの審判方法とVARの使い方に関して一定の原則を定めている。接触を罰するには高い基準を設けており、それが試合の流れやリズム、テンポを助けている」
「VAR介入にも高い基準を設けている。つまり、明確に誤りでない限り、主審の現場での判定は尊重されるべきだということだ。特にゴールを取り消すような重大な局面では、証拠が非常に明白な場合にのみゴールを取り消すべきだ。今回、その指針が適切に守られなかった」
「ムニスがボールを保持し、自然にターンして足を下ろしたところに、チャロバーが足を出していたという状況だった。フルハムの選手にはそのスペースに足を置く権利がある。つまり、審判団がその接触のみに注目し、文脈を見誤った」
VARを巡る議論が続く中、ウェブ氏は「我々は常に学び、改善し、こうした事態を最小限に抑える努力をしている。過去18か月で介入を減らすことに成功し、欧州主要リーグの中で最も少ない介入数を維持している。この方向性を続けていく必要がある」と、さらなる向上への姿勢を示した。
