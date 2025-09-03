「初めて見た」「知らなかった」元なでしこ鮫島彩さんの投稿ショットにファン注目
元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが8月31日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、地元の特産品を披露した。
栃木県出身でとちぎ未来大使を務める鮫島さんは「栃木県からPR用の『鮎のひらき』が届きました!」と写真を投稿。髪を後ろに束ねてピンクのトップスを着用し、「鮎のひらき」を両手で持ってカメラに向けた1枚となっている。鮫島さんは「鮎といえば塩焼きでよく食べるけれど、鮎のひらきは初めて」と明かし、「カリっと焼くのはもちろん、素揚げも美味しいみたいですよ〜!」と紹介した。
コメント欄では「新鮮さが伝わって美味しそう」「鮎の開き初めて見ました」「鮎の開き知らなかったです」「一瞬ホッケかと思いました」「サメがアユを・・・」「なんかこの絵、かわいい」などの反応が寄せられている。
現在38歳の鮫島さんは、なでしこジャパンで長年にわたって活躍し、大宮アルディージャVENTUS(現RB大宮アルディージャWOMEN)に所属していた2023-24シーズン限りで現役を引退。その後、結婚と出産をしていたことを今年6月に公表した。
栃木県出身でとちぎ未来大使を務める鮫島さんは「栃木県からPR用の『鮎のひらき』が届きました!」と写真を投稿。髪を後ろに束ねてピンクのトップスを着用し、「鮎のひらき」を両手で持ってカメラに向けた1枚となっている。鮫島さんは「鮎といえば塩焼きでよく食べるけれど、鮎のひらきは初めて」と明かし、「カリっと焼くのはもちろん、素揚げも美味しいみたいですよ〜!」と紹介した。
現在38歳の鮫島さんは、なでしこジャパンで長年にわたって活躍し、大宮アルディージャVENTUS(現RB大宮アルディージャWOMEN)に所属していた2023-24シーズン限りで現役を引退。その後、結婚と出産をしていたことを今年6月に公表した。
この投稿をInstagramで見る