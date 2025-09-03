[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦](埼玉)

※19:30開始

主審:御厨貴文

副審:梅田智起、森川浩次

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 16 牲川歩見

DF 14 関根貴大

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 28 根本健太

DF 88 長沼洋一

MF 6 松本泰志

MF 22 柴戸海

MF 21 大久保智明

MF 10 中島翔哉

MF 9 原口元気

FW 12 チアゴ・サンタナ

控え

GK 15 松山健太

DF 26 荻原拓也

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

MF 24 松尾佑介

MF 39 早川隼平

MF 8 マテウス・サヴィオ

FW 17 小森飛絢

FW 27 照内利和

監督

マチェイ・スコルジャ

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 4 ジェジエウ

DF 22 フィリップ・ウレモヴィッチ

DF 13 三浦颯太

MF 19 河原創

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

FW 24 宮城天

FW 23 マルシーニョ

FW 38 神田奏真

控え

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 15 田邉秀斗

DF 27 神橋良汰

DF 30 野田裕人

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 29 名願斗哉

MF 6 山本悠樹

FW 17 伊藤達哉

FW 91 ラザル・ロマニッチ

監督

長谷部茂利