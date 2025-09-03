浦和vs川崎F スタメン発表
[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦](埼玉)
※19:30開始
主審:御厨貴文
副審:梅田智起、森川浩次
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 16 牲川歩見
DF 14 関根貴大
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 28 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 6 松本泰志
MF 22 柴戸海
MF 21 大久保智明
MF 10 中島翔哉
MF 9 原口元気
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 15 松山健太
DF 26 荻原拓也
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
MF 24 松尾佑介
MF 39 早川隼平
MF 8 マテウス・サヴィオ
FW 17 小森飛絢
FW 27 照内利和
監督
マチェイ・スコルジャ
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 4 ジェジエウ
DF 22 フィリップ・ウレモヴィッチ
DF 13 三浦颯太
MF 19 河原創
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
FW 24 宮城天
FW 23 マルシーニョ
FW 38 神田奏真
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 15 田邉秀斗
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 29 名願斗哉
MF 6 山本悠樹
FW 17 伊藤達哉
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
