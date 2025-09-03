オダギリジョー、“犬”になり急きょ大ファンサービス 監督として切実なお願いも
オダギリジョー（49）が脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）舞台あいさつ付き特別上映イベントが3日、都内で行われ、オダギリのほか、俳優の池松壮亮（35）、深津絵里（52）も登壇した。
【写真】大ファンサービス！犬になったオダギリジョー
本作は、2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平（池松）と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
舞台あいさつの冒頭では、「最初に言っておこうと思ったことがあって」と切り出したオダギリ。「皆さん意外と知らないと思うんですけど、上映開始して最初の3日間でそのあとの（映画の）かけ方が変わってくるんですよ。動員が少なければ、次の週から上映回数が少なくなったり」と映画上映の裏側を明かす。
続けて、「ここにお越しいただいている皆さんは好んでくださっていると思うんですけど、そういう方たちだからこそ、この情報を共有しておきたい」といい、「周りの方で観たいと思ってくださる方がいれば、初日からの金土日で見てくださると、この先が変わってくるということだけお伝えしたい」と、観客へ切実なお願いをしていた。
舞台あいさつの最後には、オダギリが犬の“オリバー”になって再登場。3人そろってのフォトセッションのあと、オダギリが一人ステージに残り、観客も撮影OKの時間を急きょ設けることに。さまざまなポーズを繰り出し、大ファンサービスで会場を盛り上げていた。
