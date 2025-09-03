漫画家でタレントの浜田ブリトニー（46）が2日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。霊感商法被害について赤裸々に告白した。

スタジオトークでさらば青春の光・森田哲矢が「浜田さん、霊感商法に引っかかった過去が…」と切り出すと、浜田は「占いとか行きすぎて、8年間で1500万円ぐらい使っちゃった」と衝撃告白した。

スタジオから驚きの声が上がる中で、ニューヨーク・屋敷裕政が「そんなに課金しがいがあったんですか？」と質問した。

浜田は「グッズ買ったり、セミナー行ったり…」と返答した。さらに「年間でセミナーとかを受けると、セミナーゲストがまた違う占い師を連れてきて、今度はそっちの占いとかに行くわけ」と霊感商法の実態を明かした。

屋敷が「どうやってやめたんですか？」と追求すると、浜田は「霊感商法のマルチみたいなセミナー行ったら広告塔にされかけた。そこで“ヤバい！”と思って抜け出した」と明かした。

さらば青春の光・東ブクロが「それは何年前の話？」と尋ねると、浜田は「去年の夏ぐらい…」と苦笑い。スタジオから不安の声が上がると、浜田は「たまにお祓いとか行ったりする」と説明して、この話題を締めた。