9月3日、俳優の清水尋也が、大麻成分を含む植物片を所持していたとして、麻薬取締法違反容疑で逮捕され、衝撃が走った。

「複数の報道によれば、今年に入り清水容疑者が薬物を使用しているといった情報が寄せられ、警視庁が捜査を進めていました。早朝に自宅に踏み込み、大麻成分を含む植物片が発見されました。清水容疑者は同居している女性とともに所持の現行犯で逮捕され、容疑を認めていると報じられています」（スポーツ紙記者）

清水は2012年に映画『震動』で俳優デビュー。2018年に出演したドラマ『anone』（日本テレビ系）では第11回コンフィデンスアワード・ドラマ賞新人賞を受賞している。

人気俳優の突然の逮捕に、関係各所は対応に追われている。

「清水容疑者は、現在放送中のテレビドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）に出演中で、9月7日に最終回の放送を控えていましたが、同局は出演シーンをカットする方向で対応すると伝えられています。

さらに9月29日から始まるNHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演予定でした。すでに一部撮影が終了しているため、代役を立てての撮り直しなど、対応に迫られそうです」（同）

だが、X上では今回の逮捕に関して意外な反応も並ぶ。

《全然意外ではないけど、まあ、しゃーないわな………》

《清水尋也の大麻逮捕、意外性がない》

こうした声が聞かれる理由を、芸能プロ関係者が語る。

「清水容疑者といえば、身長186センチのスラッとした長身で、鋭い目つきを持ち、なおかつミステリアスな雰囲気を持ち合わせた俳優として知られていました。

映画『東京卍リベンジャーズ』ではタトゥーを入れた不良、『さがす』では殺人鬼、『リボルバー・リリー』では刺客を演じており、アウトローなイメージを持っていた人が多かったのでしょう。たしかに雰囲気と役柄がマッチしていましたが、とはいえ、実際に違法なものに手を出してしまうのは論外です」（同）

昨今、コンプライアンス意識の高まりにより、芸能人の不祥事に対してはとりわけ厳しい “社会的制裁” が与えられるようになっている。そのため、清水容疑者の復帰も簡単ではなさそうだ。

「一部報道では、清水容疑者の薬物使用情報は、売人の逮捕からもたらされたと取り沙汰されています。その場合、常習性も疑われることになるでしょう。今後明らかになる事実関係の内容によっては、深刻な代償を払うことになります。芸能界への復帰はかなり難しいのではないでしょうか」（同）

困難な道のりが待ち受けていそうだ。